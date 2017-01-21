ماذا يحدث لحساباتك على الانترنت بعد موتك؟السبت، 21 يناير 2017 06:20 م
ربما فكرت بما سيحدث لأموالك وممتلكاتك بعد موتك ولكن ماذا عن حساباتك على الانترنت وبياناتك وصورك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
على مدى العقدين الماضيين، تحول جميعنا من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي وتوثيق كل اللحظات التي نعيشها وتجاربنا في الحياة الواقعية عبر شبكة الانترنت، وهذه الحياة الرقمية خالدة بالأساس لذلك قد يكون السؤال ملحا حول ما الذي سيحدث لحساباتك على فيس بوك وتويتر وإنستاجرام وجوجل وغيرها بعد الموت؟
ولأن أكثر المواقع شعبية عبر الانترنت لا توفر للمستخدمين طريقة لإلغاء حساباتهم، فمن الأفضل التفكير بمصير تلك الحسابات والبيانات من الآن، وقد تساعدكم الأفكار التالية في وضع خطة جيدة بشأن حساباتكم بعد الموت.
-فيس بوك:
أصبح بمقدور مستخدمي فيسبوك توريث حساباتهم عبر تحديد جهة اتصال يمكنها إدارة الحساب بعد وفاة صاحبه، عبر ميزة جديدة أضافتها فيسبوك إلى شبكتها في إطار ما يعرف بـ”الحسابات التي يتم إحياء ذكراها”.
وتكون جهة الاتصال قادرة على إضافة منشور مثبت Pinned Post يضم رسالة تذيع خبر وفاته أو إشعاراً حول خدمة إحياء ذكرى المتوفى، وتحديث صورة الملف الشخصي، وتنزيل المنشورات المشاركة، إلا أنه غير قادر على قراءة رسائلك لذلك فإن أسرارك ستكون آمنة، ويمكن للمستخدم تعيين “جهة الاتصال الوريث”(Facebook legacy contact) من إعدادات الحساب، تحت قسم الأمان.
كما يمكن إعداد الحساب الخاص بالمستخدم ليقوم بحذف كل شيء حالما يتم إخطار فيسبوك بموته، والجدير بالذكر أن ميزة “جهة الاتصال الوريث” لا توفر إمكانية الدخول إلى حساب انستغرام الخاص بالمستخدم، إلا أن هذا التطبيق يسمح بالتحقق من الحساب أو حذفه في حال طلب أحد أفراد أسرة المستخدم المتوفى ذلك.
-جوجل:
تتيح جوجل لمستخدميها اختيار ما يصل لـ10 أشخاص يمكن لأحدهم أن يصبح مدير حساب الشخص المتوفي من خلال ميزة “مدير الحساب الغير النشط”(inactive account manager) التي طرحتها الشركة لمستخدمي بريد غوغل الإلكترونى “جى ميل” وخدمات درايف وغوغل بلاس وبيكاسا وغير ذلك،
ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال صفحة الإعدادات الخاصة بحساب المستخدم وهي تسمح للمستخدمين بالاختيار ما بين إلغاء بياناتهم أو جعلها متاحة للأصدقاء الموثوق بهم.
-تويتر:
لا توفر شركة تويتر ميزات مثل فيسبوك أو غوغل إلا أنها تتبع سياسة أخرى تعتمد على التحقق من وفاة المستخدم عن طريق أفراد عائلته المباشرين، وبعد التحقق من مجموعة من الوثائق مثل شهادة الوفاة وغيرها من الوثائق الرسمية تقبل الشركة بإلغاء حساب المتوفى.
-لينكد إن وسناب شات وتامبلر:
هذه الشبكات الثلاث لا توفر أي نوع من الميزات لما بعد وفاة المستخدم إلا أن لينكد إن على سبيل المثال تسمح بحذف حساب المتوفى بعد التحقق من موته عن طريق عائلته كما تسمح سناب شات بحذف حساب الشخص المتوفى بناء على طلب من أفراد عائلته المباشرين مع التحقق من شهادة الوفاة، ويتبع تامبلر الطريقة ذاتها في حذف حساب المستخدم المتوفى.
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