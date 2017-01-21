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المحكمة الإدارية تؤيد حق أسرى حرب 67 في الحصول على تعويضات
حرب الخليج الثانية

المحكمة الإدارية تؤيد حق أسرى حرب 67 في الحصول على تعويضات

السبت، 21 يناير 2017 06:19 م

قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برفض الطعن المقام من الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض الأسرى المصريين خلال حربي 1956 و 1967 عما لحق بهم من أضرار وجرائم ارتكبت بحقهم.

كان عدد من أهالي الضحايا في حربي 56 و 67 قد أقاموا الدعوى القضائي، مطالبين فيها  الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليا، جراء ما لحق بهم من أضرار وتعذيب وجرائم خلال الحربينمشيرين إلى أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنها تمثل جرائم حرب ولا بد وأن يتم تعويضهم.

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