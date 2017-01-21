سجلت شركة مايكروسوفت براءة اختراع جديدة تشير إلى هاتفٍ ذكي قابل للطيّ من المنتصف، وقابل للاستعمال بأكثر من وضعية مختلفة.

هذا وقد كشفت المصادر عن أن براءة اختراع شركة مايكروسوفت، يعود تاريخها إلى 14 أكتوبر/تشرين الثاني 2014، ويظهر فيها الجهاز مع وجود مِفصل من الوسط يسمح بطيه كالكتاب.

وتشير الوثائق الخاصة ببراءة الاختراع إلى إمكانية احتواء الجهاز على شاشتي عرض أو ثلاث شاشات لزيادة المساحة المطلوبة، مما قد يجعل هذا الهاتف المحمول قابلا للاستخدام كحاسوب لوحي أيضا.

كما صرح المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا: “سيستمر وجودنا في سوق الأجهزة المحمولة”، مما يعني أن مايكروسوفت تحضر لمستخدميها بعض المفاجآت هذا العام.

يذكر أن شركة مايكروسوفت تملك العديد من براءات الاختراع التي لم تتحول إلى منتجات نهائية، وتشير الوثيقة إلى أن المخترع هو كبير صديقي، الذي يرتبط اسمه ببراءات اختراع أخرى خاصة بشركة مايكروسوفت مثل مسند جهاز الحاسب اللوحي سورفيس.