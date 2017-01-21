اكدت سيدة تدعى “أم مصطفى”، أن ابنها قُتل مسمومًا على يد زوجته وعشيقها، مضيفة أن زوجة ابنها، قامت بوضع السم فى كوب عصير وقدمته له، بعد محاولات عديدة منها وعشيقها من التخلص من ابنها.

وقالت “أم مصطفى” خلال حوارها مع الإعلامي حسن محفوظ، ببرنامج” أمن مصر” المذاع عبر فضائية “ltc”، أنه تم اجراء التحريات من قبل النيابة وثبتت الواقعة على زوجة ابنها وعشيقها.

وبكت مطالبةً الأجهزة الأمنية بضرورة القصاص لابنها، والانتقام له من زوجته وعشيقها.