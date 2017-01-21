أعلنت شركة سامسونج عن بدء مبيعات هواتفها من نوع ” جالاكسي -A 2017” رسميا في روسيا بعد أن كان من المتوقع ان تطرح في أواخر الشهر القادم في أوروبا.

وأكد الخبراء في الشركة أن المجموعة الجديدة تضم ثلاثة هواتف هي “A3” و ” A5” و “A7”، التي تصنف من الأجهزة المتوسطة، حيث زودت جميعها بهيكل مقاوم للغبار والرطوبة يتألف من المعدن والزجاج، كما زودت بمنظومة الدفع الالكترونية الجديدة Samsung Pay.

وعن الهاتف “جالاكسي A5” قال الخبراء إن الجهاز صمم بشكل أنيق وتم تزويده بشاشة Super AMOLED بمقاس 5.2 بوصة وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

أما “جالاكسي A7” فأتى بشاشة بمقاس 5.7 بوصة وببطارية بسعة 3600 ميلي أمبير، وكلا الجهازين السابقين مزودان بمعالج ثماني النوى بتردد 1.9 غيغا هيرتز، وكاميرا بدقة 16 ميغابكسل وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وأضاف الخبراء في سامسونج أن “A3”، أرخص هواتف سلسلة A الجديدة، أتى بمواصفات أكثر تواضعا من النموذجين الآخرين. فقد تم تزويده بشاشة بدقة HD بمقاس 4.7 بوصة وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل وأمامية بدقة 8 ميجابكسل، أما ذاكرة الوصول العشوائي فبحجم 2 جيجابايت، والبطارية بسعة 2350 ميلي أمبير.