أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه من المخطط حفر 26 بئرًا بتكلفة تبلغ حوالي90.9 مليار دولار من خلال 5 مشروعات لزيادة إنتاج الغاز خلال عام 2017/ 2018 بمعدلات أولية للإنتاج حوالي 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً و 11.3 ألف برميل متكثفات يوميًا، وأنه من المخطط أن يصل الإنتاج بنهاية العام المالي القادم إلى حوالى 5.85 مليار قدم مكعب و82 ألف برميل متكثفات يومياً، وذلك من حقول بتروشروق وآتول والمرحلة “ب” بمنطقة دسوق ومشروع المرحلة “9ب” بالبرلس ومشروع بيجونيا بحقول الوسطاني بدلتا النيل.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن العام الحالي سيشهد مؤشرات إيجابية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات والحقول الجاري تنميتها، خاصة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، موضحًا أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تدريجيًا في إطار رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة الاقتصادية وتعظيم موارد مصر من البترول والغاز.

من جانبه، أشار المهندس محمد المصري، رئيس شركة (إيجاس) إلى أن خطة الحفر بالبحر المتوسط ودلتا النيل حققت نسبة نجاح 75% وأنه تم زيادة الإنتاج اليومي من حوالى 9ر3 مليار قدم مكعب غاز طبيعي إلى حوالي 5ر4 مليار قدم مكعب، كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لخطوط توصيل الغاز الطبيعي إلى محطات كهرباء (بنى سويف -العاصمة الجديدة - البرلس).

وقال إنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، تم إبرام 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 306 مليون دولار ومنح توقيع 5ر10 مليون دولار لحفر 8 آبار استكشافية.

ولفت المصري إلى أن عام 2017/ 2018 سيشهد باكورة إنتاج الغاز الطبيعي من عدة مشروعات في مقدمتها حقول شمال الإسكندرية وظهر وآتول، مشددًا على أن معدلات إنتاج حقل نورس ارتفعت في وقت قياسي إلى 900 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وأوضح في الوقت ذاته أنه يتم حاليًا التعجيل ببرامج تنمية وإنتاج الغاز من الحقول بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وأضاف أنه من المخطط استيراد 61 شحنة غاز مسال خلال النصف الأول من العام المالي القادم تنخفض لتصل إلى 25 شحنة خلال النصف الثاني من العام، وأنه من المخطط أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام المالي 18/2019 بعد استكمال دخول الاكتشافات الجديدة على الإنتاج.

وأشار رئيس إيجاس إلى أن خطة عام 2017/ 2018 تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالي 2ر4 مليار جنيه ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي يتم توصيلها بالغاز الطبيعي إلى حوالي 3ر9 مليون وحدة سكنية، مما يوفر حوالي 1ر2 مليار جنيه من دعم البوتاجاز، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 100 مصنع و1000 عميل تجاري، وتحويل 12 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء 12 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و3 مراكز لتحويل السيارات.

وأكد أنه سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي حيث سيتم استكمال مشروعات إمداد محطات الكهرباء العملاقة في بنى سويف والبرلس ومحطات المحمودية و6 أكتوبر والسويس الحرارية من خلال خطوط تغذية، وتغذية محطات كهرباء غرب القاهرة وغرب أسيوط ومشروع تغذية محطة كهرباء جنوب حلوان، وتدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء ووحدتي ضواغط بدهشور.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يمثل حوالي 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) حوالي 40%.