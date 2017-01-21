حقق منتخب اليابان لكرة اليد الفوز على المنتخب الأنجولي بنتيجة 37ـ26 في المباراة التي جمعتهما اليوم بصالة “بريست أرينا” في كأس الرئيس (تحديد المراكز من 21 إلى الـ24) بكأس العالم لكرة اليد بفرنسا.

وانتهى الشوط الأول بتفوق منتخب اليابان بنتيجة 18ـ14،وواصلت اليابان تفوقها في الشوط الثاني لتحسم المباراة لصالحها بنتيجة 37ـ26.