ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامةالسبت، 21 يناير 2017 06:10 م
استقبل ميناء دمياط سبع سفن، منها ثلاث سفن حاويات وأربع سفن بضائع عامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما غادرته سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة.
وذكر بيان للهيئة اليوم السبت أن عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 23 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأضاف أن قطارين بحمولة 2517 طنا و90 سيارة نقل بحمولة 4023 طن قمح غادروا الميناء، موضحًا أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 112 ألفا و616 طنا..بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء إلى 83 ألفا و440 طن قمح.
وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 16 ألفا و397 طن يوريا و2000 طن ملح و4000 طن فوسفات وألف و850 طن رمل زجاجي.
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