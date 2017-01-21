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"المتمرد والنهضة".. شفرة اللقاء الجنسي بين رئيس أمريكا وزوجته
ترامب خطاب

"المتمرد والنهضة".. شفرة اللقاء الجنسي بين رئيس أمريكا وزوجته

السبت، 21 يناير 2017 06:13 م
كتب - متابعات

قواعد مهمة تحكم الرئيس الأمريكي أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولكن القاعدة الأهم هي “كلمة السر”.
وبحسب صحيفة “ميرور” فهناك “كلمة سر” في حال أراد الرئيس الأمريكي معاشرة زوجته “العلاقات الحميمية”، موضحةً أن الحراسة المشددة وجدول أعمال الرئيس يمنعانه من قضاء لحظات قليلة مع السيدة الأولى.

وكشف للواء السابق “ستيفن روشون”، فإن الخدمة السرية في البيت الأبيض لديها كلمة سر للرئيس وهى “Renegade أو متمرد”، وكلمة السيدة الأولى السرية هي “Renaissance أو النهضة”.

وعند البحث عن الرئيس، يقول المسؤولون لبعضهم في البيت الأبيض: “لا يمكن إزعاج المتمرد الآن”.

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