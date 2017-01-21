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الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
الاهلي

الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي

السبت، 21 يناير 2017 06:18 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير الفني للاعبي الفريق أمس.
شارك في المران جميع اللاعبين باستثناء باسم علي الظهير الأيمن، الذي مازال يجري تدريبات علاجية.
واشتمل المران على عدة فقرات بدأها اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم أداء تدريبات اللياقة البدنية التي قادها التونسي أنيس الشعلالي.
ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه على ذات الملعب في الثالثة عصر غد الأحد نظرا للإصلاحات التي تتم في ملعب مختار التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، على كأس السوبر المصري.

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