اختفاء تطبيق "لينكد إن" من متجر آبل وجوجل بلاي في روسياالسبت، 21 يناير 2017 06:07 م
أزالت كل من جوجل وآبل تطبيق LinkedIn من متجري Google Play و iTunes App Store على التوالي في روسيا بعدما تمت مطالبة كلتا الشركتين بإزالة التطبيق من قبل السلطات الروسية.
هذا وقد حجبت الحكومة الروسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعلانات LinkedIn بعدما امتنعت هذه الأخيرة عن الامتثال لطلب الحكومة الروسية تكراراً تخزين بيانات مستخدميها الروس داخل روسيا من خلال إنشاء مركز لتخزين البيانات في البلاد.
أما بالنسبة للشركات التقنية الأخرى مثل الفيس بوك وجوجل وتويتر فقد امتثلت لطلبات الحكومة الروسية في وقت سابق حيث قامت جميع تلك الشركات المذكورة آنفا بتخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا نفسها.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت شركة LinkedIn ستغير رأيها وتقرر فتح مركز بيانات في روسيا لتخزين بيانات مستخدميها الروس أو ما إذا كانت ستواصل إبقاء تطبيقاتها وخدماتها محظورة في روسيا.
يذكر أن لينكد إن هو موقع على شبكة الإنترنت يصنف ضمن الشبكات الاجتماعية، تأسس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2002 وبدأ التشغيل الفعلي في 2003. ويستخدم الموقع أساسًا كشبكة تواصل مهني.
وبلغ عدد المسجلين في الموقع في 2012 أكثر من 176 مليون عضو من أكثر من 200 دولة.
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