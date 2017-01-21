ذكر خبراء في التكنولوجيا أن النسخة الجديدة من تطبيق جوجل المخصص للبحث والتي تعمل على هواتف أندرويد أصبحت أكثر ملاءمة للعمل في الأماكن التي يكون فيها الاتصال بالإنترنت ضعيفا.

ووفقا للخبراء في جوجل فإن “النسخة الجديدة من البرنامج زودت بميزة جديدة تخولها تخزين معلومات البحث والمواقع التي قام المستخدم بالبحث عنها في ملف معين يمكن الاستفادة منه فيما بعد”.

وأكدوا أن أهمية تلك الميزة الجديدة تعود لكونها تسهل على المستخدم الوصول إلى تلك المعلومات في الأماكن التي يأتي فيها الإنترنت متقطعا ولا يعمل بشكل جيد. في تلك الحالة يمكن لحامل الهاتف العودة إلى الملف لاسترجاع معلومات البحث.

والجدير بالذكر أن جوجل كانت قد أصدرت في نهاية العام الماضي تحديثا جديدا لبرنامج البحث فيها والمصمم للعمل على نسخ أندرويد و Ios، حيث كانت تلك النسخ من برنامج البحث قادرة على حفظ بعض المعلومات، لكنها لم تكن تخزن المعلومات الشخصية في أجهزة المستخدمين حفاظا على سرية هذه المعلومات.