تطبيق جوجل للهواتف أصبح قادرا على تخزين معلومات البحثالسبت، 21 يناير 2017 05:59 م
ذكر خبراء في التكنولوجيا أن النسخة الجديدة من تطبيق جوجل المخصص للبحث والتي تعمل على هواتف أندرويد أصبحت أكثر ملاءمة للعمل في الأماكن التي يكون فيها الاتصال بالإنترنت ضعيفا.
ووفقا للخبراء في جوجل فإن “النسخة الجديدة من البرنامج زودت بميزة جديدة تخولها تخزين معلومات البحث والمواقع التي قام المستخدم بالبحث عنها في ملف معين يمكن الاستفادة منه فيما بعد”.
وأكدوا أن أهمية تلك الميزة الجديدة تعود لكونها تسهل على المستخدم الوصول إلى تلك المعلومات في الأماكن التي يأتي فيها الإنترنت متقطعا ولا يعمل بشكل جيد. في تلك الحالة يمكن لحامل الهاتف العودة إلى الملف لاسترجاع معلومات البحث.
والجدير بالذكر أن جوجل كانت قد أصدرت في نهاية العام الماضي تحديثا جديدا لبرنامج البحث فيها والمصمم للعمل على نسخ أندرويد و Ios، حيث كانت تلك النسخ من برنامج البحث قادرة على حفظ بعض المعلومات، لكنها لم تكن تخزن المعلومات الشخصية في أجهزة المستخدمين حفاظا على سرية هذه المعلومات.
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
دراسة: الفطور الصباحي خطير ومضر بالصحة
كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها. فمن المتعارف عليه أن فطور الصباح ذو ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
البرعي: 25 يناير ليس عيد الثورة
رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير. وقال البرعي من ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شركة روسية تعرض مادة تتصف بمزايا خارقة
عرضت شركة التقنيات الحديثة لمكافحة الحرائق منظومة جديدة لإخماد الحرائق لأطلقت عليها اسم “زفير” وتم تصويرها في سان بطرسبورغ يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني. ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
يوتيوب يضيف خدمة "ماسنجر" إلى برنامجه على الهواتف
أطلق موقع يوتيوب المتخصص بنشر الفيديوهات نسخة تجريبية مصممة للهواتف الذكية تمكن المستخدمين من تحميل الفيديوهات والتواصل فيما بينهم عن طريق الرسائل القصيرة. وذكر ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
السيطرة على حريق بأحد أبراج الأوقاف ببني سويف
سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف على حريق هائل اندلع بإحدى الوحدات السكنية بأحد أبراج الأوقاف بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وطال 3 وحدات سكنية أخرى ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شاهد .. ألعاب نارية بنكهة روسية في حفل تنصيب ترامب
لم تكتف روسيا بقرصنة الانتخابات الأمريكية والتأثير فيها، بل عمدت كذلك إلى قرصنة “الألعاب النارية” خلال حفل تنصيب الرئيس 45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
«تحيا مصر» يطلق حملة لعلاج السرطان مجانا
أكد الدكتور شرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة “فاركو للأدوية” تبني صندوق “تحيا مصر” لحملة مشتركة لعلاج السرطان على مستوى الجمهورية بعد اكتشاف علاج مصري للمرض. وقال ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT