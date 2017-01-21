عثر مختصون على رسالة “غير مفهومة” قادرة على إيقاف الهواتف الذكية آي فون عن العمل.

وتتضمن الرسالة رموزا تعبيرية مثل (الأعلام والرقم صفر وقوس قزح).

وتؤدي الرسالة إلى تعطيل الأجهزة التي تحمل الإصدار القديم من نظام التشغيل iOS 10، في حين أنها لا تؤثر على الإصدار الأحدث iOS 10.2.

وكان الفرنسي فنسنت ديسمورس (أحد مطوري نظام التشغيل iOS ) هو أول من اكتشف هذه الثغرة، حيث قال: “إن الرسالة تسبب في تجميد الشاشة والأزرار لمدة قد تمتد من دقيقة إلى خمسة دقائق”.

ونصحت شركة أبل مستخدميها بتحميل أحدث أنظامتها من iOS تفاديا للوقوع في مثل هذه المشاكل.