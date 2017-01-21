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تجربة تجميد الفئران في الفضاء
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تجربة تجميد الفئران في الفضاء

السبت، 21 يناير 2017 05:52 م

سيجري الخبراء الروس والأمريكيون تجربة على متن المحطة الفضائية الدولية ترمي إلى إجراء دراسة على الفئران في ظروف الرحلة الفضائية.

ويقضي برنامج التجربة بصورة خاصة بتجميد الفئران وإعادتها إلى الأرض.

قالت الدكتورة في معهد الدراسات البيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية إرينا أوغنيفا في حديث أدلت به لوكالة “تاس” الروسية إنه يخطط لنقل 20 فأرا العام الجاري إلى المحطة الفضائية الدولية ستقضي هناك 30 يوما.

وأضافت الخبيرة الروسية إن عام 2021 سيشهد إطلاق قمر صناعي روسي يسمى بـ “بيون – 2” سينقل على متنه الفئران والذباب وخلاياها التي ستقضي 30 يوما على ارتفاع 1000 كيلومتر فوق الأرض.

يذكر أن “بيون” هي أسرة من الأقمار الصناعية البيولوجية الروسية تخصص لدراسة تأثير حالة اللاوزن على الكائنات الحية. وسبق أن أطلق عام 2013 القمر الصناعي الروسي “بيون – 1” الذي نقل إلى المدار سوامَّ أبرص وقواقعَ وضفادع.

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