العثور على "كائن فضائي مسلح" على سطح المريخ!!السبت، 21 يناير 2017 05:50 م
ضجت وسائل الإعلام بصور التقطها الروفر الفضائي “كريوسيتي” على سطح المريخ يظهر فيها “كائن فضائي” يطارد المركبة على سطح الكوكب الأحمر.
ووفقا لعلماء الفلك وبعض المختصين في رصد الكائنات الفضائية فإن “الشكل الذي يظهر في الصور يشبه مخلوقا فضائيا يرتدي زيا معينا ويحمل في يديه سلاحا ناريا، ويشبه نوعا ما تلك المخلوقات التي ظهرت في بعض أفلام الخيال العلمي”.
والجدير بالذكر أن العديد من المختصين في رصد الكائنات الفضائية كانوا قد أكدوا في الفترة الأخيرة وجود مخلوقات وكائنات فضائية على سطح المريخ، حيث أكدوا انهم عثروا على بقايا مركبة فضائية غريبة بالإضافة إلى بقايا صدر وضلوع وجمجمتين “متطاولتين” تعود غالبا إلى مخلوقات “غير أرضية”، كما أكدوا رصدهم لقاعدة هبوط للمركبات الفضائية على سطح الكوكب الأحمر.
وبالرغم من الصور والأدلة التي يعرضها المختصون، إلا أنهم يذكرون أن العديد من الناس يشككون بصحة تلك الصور، ففي الكثير من الأحيان يتضح أن الأشكال التي تظهر فيها هي عبارة عن حجارة تحمل شكلا معينا يشبه ربما بعض الحيوانات أو المخلوقات، وليس هناك من تأكيدات حول ما إذا كانت تلك الأشكال تعود فعلا إلى مخلوقات فضائية.
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