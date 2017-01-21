القاهرة.. تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة مسودة التقرير الخاص بالزيارة التي قامت بها اللجنة لدور رعاية الأيتام.

القاهرة.. تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة بشأن قيام الاتحادات بزيادة مواردها عبر ممارسة الجباية المالية على الأندية وزيادة أعبائها رغم ما تعانيه من أزمات.

القاهرة.. تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعًا، بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم الخطابة الدينية.

القاهرة.. تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن زيادة المرتبات لمواجهة زيادة الأسعار.

القاهرة.. تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش بشأن انتشار ظاهرة المسابقات التليفزيونية وعدم وجود قواعد واضحة تنظم برامج المسابقات.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة المحامي والداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل و17 متهما آخرين من عناصر التنظيم المسمى بـ”حركة حازمون” في قضية اتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012 وتهديد أعضاء النيابة العامة.

الإسكندرية.. تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية النطق بالحكم في الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 التي طالب رافعها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات.

القاهرة.. يتفقد وزير النقل الدكتور جلال السعيد أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، في الثامنة والربع صباحا، في محطة هارون بمصر الجديدة.

القاهرة.. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عن يناير الجاري، حيث يبلغ إجمالي من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعة لهيئة البريد مليون و209 آلاف مستفيد.

الإسكندرية.. ينظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ندوة بالإسكندرية بعنوان “الشائعات وأثرها على المجتمع المصري”.

القاهرة.. تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال واتحاد الصناعات المصرية مؤتمر “محور قناة السويس بين الفرص والتحديات الاستثمارية”، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الدكتور أحمد درويش.

الإسكندرية.. يلقي الأب وديع عوض الفرنسيسكاني، الباحث بالمركز الفرنسيسكاني للدراسات المسيحية الشرقية بالقاهرة، محاضرة بعنوان “رحلة فانسليب الأولى إلى مصر”، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي القبطي لمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

القاهرة.. توقع نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان الدكتورة مايسة شوقي اتفاقية تعاون بين المجلس القومي للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لبدء تنفيذ مشروع “دعم دور المجلس القومي للسكان”.

القاهرة.. يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا 5.75 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5.25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

القاهرة.. يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور خالد سرور معرضًا للفنان الدكتور محمد عرابي بعنوان “استعادة بين الملموس والمُتخيل”، في السابعة مساءً، بقاعة الباب سليم بساحة متحف الفن الحديث بالأوبرا.

القاهرة.. تجرى أولى تصفيات مسابقة “مختبر الشهرة” في دورتها الثامنة، التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بمسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.

القاهرة.. يعقد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور أحمد عواض مؤتمرًا صحفيًا، في الثانية عشرة ظهرا، بقاعة سينما مركز الإبداع الفني، للإعلان عن الترتيبات النهائية للدورة الثانية والعشرين من “سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت”، بالتعاون مع محافظة أسوان.

القاهرة.. ينظم الاتحاد المصري للعبة البليارد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تنظيم مصر بطولة العالم للبليارد، في الثانية عشرة ظهرا، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة.

القاهرة.. ينظم بيت السناري (بيت العلوم والثقافة والفنون) الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، حفلا مجانيا مفتوحا للجمهور تحت عنوان “فرقة تراث”، في السادسة مساء وحتى الثامنة مساءً.

القاهرة.. توقع جمعية رسالة للأعمال الخيرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة الدكتور شريف عبدالعظيم، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصّار.

القاهرة.. يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال حفل ختام فعاليات مبادرة ‘’مصر المواجهة’‘، في الثامنة مساء، على خشبة المسرح القومي بوسط القاهرة.

القاهرة.. يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية احتفال مؤسسة “أخبار اليوم” بالعيد الـ65 لصدور “كتاب اليوم”، في السادسة مساء، بقاعة سينما الهناجر.

القاهرة.. تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفل وهابيات بقيادة المايسترو الدكتور حازم القصبجي، في الثامنة مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

القاهرة.. يعقد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا، في الحادية عشرة صباحًا، للإعلان عن تفاصيل انطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة.