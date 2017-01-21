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روفر "كيوريوسيتي" يجد نيزكا مجددا
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روفر "كيوريوسيتي" يجد نيزكا مجددا

السبت، 21 يناير 2017 05:48 م

نشرت وكالة ناسا صورة لنيزك فلزي وجده روفر “كيوريوسيتي” الأمريكي الذي يدرس سطح المريخ.

وحال تأكيد هذه اللقية سيصبح هذا النيزك النيزك الثالث الذي وجده الروفر المذكور خلال 4.5 عام من عمله على سطح المريخ.

كما وُجدت خمسة نيازك أخرى في أثناء دراسة سطح المريخ بواسطة روفرات أخرى طيلة تاريخ استكشاف هذا الكوكب. وقد عُثر على النيزك ما قبل هذا الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

وتتصف القطعة الصخرية التي وجدها الروفر الأمريكي بلمعان معدني رصاصي وببنية فلزية ووجود نُقَر ناتجة عن تبخر شوائب دخيلة طرية عند تسخنها في الهواء.

عثر روفر “كيوريوسيتي” على هذا النيزك في 12 يناير/كانون الثاني. ويمكن أن يعود وجود النقاط الثلاث على استقامة واحدة على سطح النيزك إلى تأثير ليزر ChemCam الذي يحلل طيف الإشعاع المنطلق من الصخرة.

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