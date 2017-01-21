استمع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لآيات من القرآن الكريم، وسورة الفاتحة.

جاء ذلك أثناء حضور ترامب ونائبه، الصلاة في كاتدرائية واشنطن الوطنية، وقُرئ القرآن باللغة العربية، وبعدها تلا القارئ الآيات باللغة الإنجليزية.