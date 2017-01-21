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ترامب يستمع للفاتحة وآيات من القرآن في كاتدرائية واشنطن
ترامب خطاب

ترامب يستمع للفاتحة وآيات من القرآن في كاتدرائية واشنطن

السبت، 21 يناير 2017 06:03 م
كتب - عبد الرحمن دياب

استمع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لآيات من القرآن الكريم، وسورة الفاتحة.
جاء ذلك أثناء حضور ترامب ونائبه، الصلاة في كاتدرائية واشنطن الوطنية، وقُرئ القرآن باللغة العربية، وبعدها تلا القارئ الآيات باللغة الإنجليزية.

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