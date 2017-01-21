روسيا تزيد قوة محركاتها الصاروخيةالسبت، 21 يناير 2017 05:46 م
سيكون صاروخ “أنغارا” الروسي الواعد المزود بمحرك “أر دي – 191 أم” قادرا على نقل حمولة وزنها 37.5 طنا إلى مدار حول الأرض.
أعلن ذلك ناطق باسم مركز “خرونيتشيف” الروسي المصنع للصواريخ الفضائية في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية.
يذكر أن المرحلتين الأولى والثانية في صاروخي” أنغارا -1.2” الخفيف و”أنغارا – آ 5” الثقيل تزودان حاليا بمحرك من طراز “أر دي – 191 أم”. ومن أجل زيارة حمولة هذين الصاروخين من المخطط له رفع قوة المحرك المذكور بنسبة 10% ، ما سيزيد من حمولة صاروخ “أنغارا – آ 5” الثقيل التي ستنقل مركبات فضائية إلى المدار الرئيسي بمقدار 1.5 طن لتصل إلى 24 طنا. وسيفوق هذا المؤشر ما هو عليه لدى صاروخ “بروتون” الروسي المتوسط المستخدم حاليا لإطلاق المركبات الفضائية الثقيلة والذي بوسعه نقل حمولة يبلغ وزنها 22 طنا فقط.
أما في حال استخدام هذا الصاروخ للمرحلة الثالثة المزودة بالمحرك الهيدروجيني فسترتفع حمولته إلى 37.5 طنا.
يذكر أن شركة “إينيرغوماش” هي التي تنتج في الوقت الحاضر المحركات من طراز “أر دي – 191 أم” التي ستستخدم مستقبلا في صاروخ “أنغارا – 5 في” الثقيل وصاروخ “أنغارا- 5 بي” الواعد الثقيل جدا الذي يفترض أن يطلق مركبات فضائية إلى القمر وكواكب أخرى. وقد دلت التجارب الأخيرة على أن محرك “أر دي – 191 أم” قادر على إنتاج 110 % من قوته.
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