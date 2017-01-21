المكتب المصرى بإيطاليا يقيم ورشة عمل لشركات السياحة الإيطاليةالسبت، 21 يناير 2017 05:46 م
عقد المكتب السياحى بإيطاليا ورشة عمل لعدد 76 شركة سياحة من روما ولاتسيو، بالإضافة لحضور عدد من الصحفيين المهنيين ووكالات الأنباء الإيطالية وممثلى منظمى الرحلات وبحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بروما والفاتيكان وبالتعاون مع السيد أيمن ثروت القائم بأعمال السفارة المصرية بروما
وتم عقد هذا الحدث بمقر الأكاديمية المصرية للفنون والتى تحوى معرضا للفرعون الذهبى توت عنخ آمون حيث تضمن برنامج الحدث زيارة تلك المعرض والاستماع لعرض تقديمى وافٍ قام به عماد فتحى المستشار السياحى عن أنشطة هيئة التنشيط الترويجية بإيطاليا واستعراض للميزات النسبية لمصر ومقومات الجذب بالمدن السياحية سواء بوادى النيل أو بالبحر الأحمر والأبيض وبمشاركة دكتورة علم المصريات بجامعة Sapienza بروما Paola Buzi التى استعرضت فى كلمتها شرحا تاريخيا لمعالم مدينة الأقصر الأثرية خاصة مجمع الكرنك الأثرى ومعبد الملكة حتشبسوت.
وشهد الحدث تغطية كبيرة من الإعلام الإيطالى وتناولته بالتحليل وكالة الأنباء الإيطالية الأولى ANSA MED وعدد من المجلات المهنية السياحية مثل Travel Quotidiano – Consigli di Viaggi
وأكد المستشار السياحى بروما ان الهدف من ورشة العمل هو تحفيز شركات السياحة بإقليم روما ولاتسيو بدفع جهود بيع رحلات مصر خاصة مع قرب الموسم الصيفى وعودة رحلات الطيران العارض المباشر من روما الى شرم الشيخ من مارس الى اكتوبر المقبل.
وقد أكدت الدكتورة جيهان زكى رئيسة الأكاديمية المصرية للفنون بروما عن سعادتها بالتعاون مع المكتب السياحى بروما وعلى أهمية تكاتف جميع ممثلى مصر فى الخارج عبر نوافذ المكاتب الفنية للسفارات المصرية لدعم حملات هيئة تنشيط السياحة وتعضيد مجهوداتها لإعادة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.
ولفتت إلى قناعتها بأن إعلاء لواء الفن المصرى هو ركيزة أساسية يجب أن تنطلق منها حملات ترويج السياحة فى الخارج وأن دعم السياحة يعتبر واجباً وطنياً على كل من له بوق فى إحدى دول أوروبا والغرب يستطيع عبر نبراته درء الشوائب العالقة بالفكر الغربى المتشبع بخطاب إعلامى مغلوط ومغاير للحقائق على أرض الواقع.
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