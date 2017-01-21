ضبطت الرقابة الإدارية مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة قيمتها مليون جنيه من أصل أربعة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات.

وذكر التليفزيون المصري اليوم ، السبت، أن هذه الرشوة جاءت مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.