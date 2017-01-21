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السبت 21 يناير 2017 05:19 مساءً
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القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه
رشوة ـ فساد

القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه

السبت، 21 يناير 2017 05:44 م
ا ش ا

ضبطت الرقابة الإدارية مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة قيمتها مليون جنيه من أصل أربعة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات.

وذكر التليفزيون المصري اليوم ، السبت، أن هذه الرشوة جاءت مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

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