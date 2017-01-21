شركات سياحة أوروبية تعلن بدء رحلات من هولندا إلى مصر خلال أعياد الربيعالسبت، 21 يناير 2017 05:42 م
أعلنت شركة تنظيم الرحلات الهولندية «Corendon» البدء بتسيير رحلات للمقصد المصرى من بلجيكا، وذلك اعتباراً من إجازات أعياد الربيع، حيث سيتم البدء ولأول مرة بتسيير عدد 2 رحلة أسبوعية من بروكسل إلى الغردقة خلال الأسبوعين الأولين من شهر أبريل القادم، باعتبارها فترة إجازات، وخلال موسم الصيف سيتم تسيير رحلة واحدة أسبوعياً حتى نهاية أكتوبر لعام 2017.
هذا وستقوم شركة «LMX Touristik» الألمانية العاملة فى هولندا بتسيير رحلات طيران جديدة إلى مصر من هولندا إلى الغردقة بعدد 4 رحلات طيران يوم 22 أبريل 2017، وعدد 3 رحلات طيران يوم 23 أبريل القادم بمناسبة إجازات أعياد الربيع وذلك على متن طيران نسمة إير.
جاءت تلك التحركات نتيجة حزم البرامج التحفيزية التى أعلنت عنها وزارة السياحة مؤخراً، ومنها برنامج تحفيز الطيران وإلغاء تحصيل رسوم الجُعل بمطارات الجذب السياحى فى تشجيع منظمى الرحلات على تسيير رحلات جديدة إلى مصر.
وفى إطار رعاية المكتب السياحى المصرى فى بروكسل لمعرض ملكات مصر المقام بمتحف Rijksmuseum والمقام بمدينة ليدن الهولندية للفترة 17 نوفمبر 2016 وحتى 17 ابريل لعام 2017، فقد قام المكتب على هامش المعرض بتنظيم مسابقات لزوار الجناح المصرى فى المعلومات السياحية والأثرية المصرية، وتم منح الفائزين تذاكر مجاناً لزيارة المعرض.
وجدير بالذكر، فإن معرض Vakantiebeurs السياحى يُعد من أهم وأكبر المعارض السياحية الجماهيرية فى أوروبا، حيث يقام على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 900. 69 متر مربع ويصل عدد المشاركين فيه إلى 1259 مشاركاً، كما يصل عدد زائريه من المهنيين نحو 154.19 زائر ومن الجمهور العام ما يقرب من 573.121 زائر، حيث يصل متوسط حجم إنفاق زوار هذا المعرض فى الإجازات حوالى 3376 يورو للفرد.
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