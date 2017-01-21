شكري: الاتصالات بدأت مع الإدارة الأمريكية الجديدة قبل توليها الحكمالسبت، 21 يناير 2017 05:40 م
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن العلاقات “المصرية الأمريكية” استراتيجية وتتناول الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بعمق وبتعاون لتحقيق مصالح البلدين.
وأشار شكري إلى أنه كان هناك تواصل بين مصر وإدارة واشنطن الجديدة قبل توليها مقاليد الأمور بشكل رسمي وهذا كان خلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف وزير الخارجية أنه التقى في ديسمبر الماضي بنائب الرئيس الأمريكي، مشددًا على أن كل هذه قرائن تؤكد قوة العلاقة والرغبة المشتركة بأن تكون هذه العلاقة قوية وتقوم على الاحترام المتبادل والثقة في أن هذه العلاقة بطبيعتها الاستراتيجية تستطيع أن تواجه التحديات المشتركة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وقال “علينا ألا نستبق الأمور فالإدارة الأمريكية الجديدة تولت مهامها بالأمس وتصيغ سياستها وسيتم التعامل مع الإدارة الجديدة من منطلق أهمية التواصل وطرح الرؤى والحوار، ونحن ننتظر تولي أركان الإدارة الجديدة لمسئوليتهم حتى نبدأ الحوار المكثف لدعم العلاقات الثنائية وأيضًا تناول القضايا الإقليمية ووضع تصور مشترك لكيفية معالجة المشاكل المزمنة ومواجهة التحديات الحالية”.
قال شكرى إن هناك توافقا على أن الجيش الوطنى الليبى يظل هو الكيان الشرعى الذى يحمى الأراضى الليبية واستقالال ليبيا ويعمل على دحر الارهاب ومن غير المناسب أن يظل هذا الحظر قائما ونستمر فى المطالبة فى رفع هذا الحظر لتمكين الجيش الوطنى الليبى من الحصول على الأسلحة بالشكل الذى يؤهله من الاضطلاع بمهامه.
وحول محادثات الأستانا.. أكد وزير الخارجية أننا نتابع الترتيبات التى تجرى لهذا الاجتماع بالتنسيق مع روسيا والأطراف الطولية ونأمل أن يسهم الاجتماع فى وقف إطلاق النار وتثبيته ورفع معاناة الشعب السورى.
وقال إن الأمر يحتاج إلى تعزيز جهود المعارضة السورية والتوصل إلى رؤية مشتركة ومصر تسهم فى ذلك وترتب للحوار الثالث حاليا بين المعارضة السورية.
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