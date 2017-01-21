أعلن الجهاز الفنى لمنتخب أوغندا، منذ قليل، تشكيل فريقه لمباراة مصر، التى تقام فى التاسعة من مساء اليوم، فى بطولة الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالآتى:

أونيانجو ،أوتشو، واليسيمبي، واساوا، جوكو، إجوما، كيزيتو، ميا، ماويجي، أوتشايا، ماسا.

وخسر منتخب أوغندا من غانا فى الجولة الأولى من البطولة، فيما تعادلت مصر مع مالى.