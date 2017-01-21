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أوغندا تعلن تشكيلة منتخب بلادها قبل مواجهة مصر
منتخب اوغندا

أوغندا تعلن تشكيلة منتخب بلادها قبل مواجهة مصر

السبت، 21 يناير 2017 06:00 م

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب أوغندا، منذ قليل، تشكيل فريقه لمباراة مصر، التى تقام فى التاسعة من مساء اليوم، فى بطولة الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالآتى:

أونيانجو ،أوتشو، واليسيمبي، واساوا، جوكو، إجوما، كيزيتو،  ميا، ماويجي، أوتشايا، ماسا.

وخسر منتخب أوغندا من غانا فى الجولة الأولى من البطولة، فيما تعادلت مصر مع مالى.

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