السياحة تشارك فى فعاليات معرض سياحى دولى بهولنداالسبت، 21 يناير 2017 05:39 م
شاركت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ممثلة فى المكتب السياحى فى بروكسل المشرف على دول منطقة البنلوكس على مدى ستة أيام متواصلة فى فعاليات الدورة رقم (50) لمعرض الاجازات الدولى (Vakantiebeurs) والمقام سنوياً فى أرض المعارض (Jaarbeurs) بمدينة أوترخت الهولندية، والذى يحرص على المشاركة فيه جميع القائمين على صناعة السياحة والسفر من منظمى الرحلات ووكلاء السفر والسياحة ومؤسسات الطيران من مختلف دول العالم والمكاتب السياحية الى جانب الإعلاميين السياحيين المتخصصين من جميع الدول.
وافتتح الجناح المصرى طاهر فرحات السفير المصرى فى هولندا، وقد جاء تصميم الجناح البالغ مساحته 50 م2 بشكل يركز على المنتج الرئيسى المهم الذى تنفرد به مصر دون غيرها من المقاصد السياحية الأخرى فى العالم وهو المنتج الثقافي، ليُعيد لأذهان الجميع على أن مصر ليست فقط الشواطئ والمنتجعات وانما لديها المنتج الثقافى الفريد الذى يعكس حضارة عظيمة شامخة يرجع تاريخها الى سبعة آلاف عام، بما يحفز ويُعيد شهية السائح مجدداً لهذا المنتج الثقافى والذى تأثر بشكل بالغ من انخفاض الحركة السياحية الوافدة اليه على مدى السنوات الماضية.
وعقدت مديرة المكتب السياحى خلال مشاركتها بالمعرض العديد من اللقاءات الإعلامية فضلاً عن اللقاءات المهنية مع كبار منظمى الرحلات المتعاملين مع المقصد السياحى المصرى فى هولندا وبلجيكا ومنهم (TUI Netherlands، Thomas Cook بلجيكا وهولنداCorendon ، Sunweb بلجيكا وهولندا، LMX Touristik الى جانب شركة Otravo – من كبار الشركات السياحية الأونلاين العاملة فى سوق البنلوكس والسوق الاسكندنافى).
وسيطرت حالة من التفاؤل لدى منظمى الرحلات فى السوق الهولندى والبلجيكى، حيث أعربوا جميعهم بأن هناك مؤشرات إيجابية ومبشرة بالتزايد الملحوظ فى حجم الحجوزات والحركة السياحية الى المقصد المصرى للموسم الشتوى الراهن وموسم صيف عام 2017 فضلاً عن استعادة اهتمام شريحة هامة بحجز رحلات الى المقصد السياحى المصرى وهم شريحة العائلات بعد ابتعادها عن المقصد لفترة خلال السنوات الأخيرة بسبب ما شهدته البلاد من أحداث.
ومازالت تتجه الزيادة فى الأعداد بنحو أكبر لمنتج السياحة الشاطئية وخاصة منطقة البحر الأحمر الغردقة ومرسى علم، وانه فى اطار هذه المؤشرات الإيجابية المبشرة فقد قام منظمو الرحلات بوضع خطة لمضاعفة حجم طاقتهم الناقلة الى المقصد المصرى خلال موسم الصيف المقبل على ضوء الزيادة فى حجم الطلب على مصر.
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