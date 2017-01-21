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بث مباشر.. مواجهة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا
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بث مباشر.. مواجهة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا

السبت، 21 يناير 2017 06:04 م
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يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أوغندا , وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “بور جونتي ” . 

ويتصدر منتخب غانا المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط , في حين يتقاسم منتخبي مالي ومصر المركز الثاني برصيد نقطة , ورابعاً تأتي أوغندا بدون رصيد ,

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