دراسة: الفطور الصباحي خطير ومضر بالصحة

كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها. فمن المتعارف عليه أن فطور الصباح ذو ...