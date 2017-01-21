شارك الفنان المصري محمد حماقي، في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف، والفنانة السورية كندة علوش، وقام بإحياء حفل الزفاف برفقة الفنان تامر حسني، والفنانة شيرين عبدالوهاب.

محمد حماقي، ظهر خلال الحفل برفقة زوجته نهلة الجارحي، والتي عاد إليها مؤخرًا بعد فترة انفصاله عنها ويعد هذا هو الظهور الأول لهما معًا في مناسبة فنية.

يذكر أن حفل زفاف عمرو يوسف، وكندة علوش، حضره حشد كبير من نجوم الفن والإعلام ومنهم تامر حسنى، وزوجته بسمة بوسيل، تامر حبيب، شيرين عبدالوهاب، ريم مصطفى، وأحمد زاهر، وأحمد داوود، وهنا شيحة، وياسمين رئيس، والمخرج هادي الباجوري، وتامر حبيب، محمد أمين راضي، والناقد أحمد شوقي، والنجمة أصالة، هند صبري، دارين حداد، ونجوم آخرون.