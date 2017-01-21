 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 06:53 مساءً
روابط سريعة
محمد حماقي مع زوجته للمرة الأولى بعد عودتهما.. شاهد
محمد حماقي

محمد حماقي مع زوجته للمرة الأولى بعد عودتهما.. شاهد

السبت، 21 يناير 2017 07:53 م

شارك الفنان المصري محمد حماقي، في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف، والفنانة السورية كندة علوش، وقام بإحياء حفل الزفاف برفقة الفنان تامر حسني، والفنانة شيرين عبدالوهاب.

محمد حماقي، ظهر خلال الحفل برفقة زوجته نهلة الجارحي، والتي عاد إليها مؤخرًا بعد فترة انفصاله عنها ويعد هذا هو الظهور الأول لهما معًا في مناسبة فنية.

يذكر أن حفل زفاف عمرو يوسف، وكندة علوش، حضره حشد كبير من نجوم الفن والإعلام ومنهم تامر حسنى، وزوجته بسمة بوسيل، تامر حبيب، شيرين عبدالوهاب، ريم مصطفى، وأحمد زاهر، وأحمد داوود، وهنا شيحة، وياسمين رئيس، والمخرج هادي الباجوري، وتامر حبيب، محمد أمين راضي، والناقد أحمد شوقي، والنجمة أصالة، هند صبري، دارين حداد، ونجوم آخرون.

محمد حماقي وزوجته

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3