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تعرف على رأي الشرع في ارتفاع الاسعار
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تعرف على رأي الشرع في ارتفاع الاسعار

السبت، 21 يناير 2017 05:48 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رفع متصل يدعى “رجب” استغاثة للشيخ إسلام النواوي، العالم الأزهري، من ارتفاع الأسعار، وجشع التجار وعدم مراعتهم لظروف المواطنين البسطاء، مطالبًا إياه توضيح حكم الدين فيمن يفعل ذلك.

ورد “النواوي” في برنامجه “الموعظة الحسنة” المذاع على شاشة دريم، مساء السبت، قائلًا إن الجشع والاستغلال لعمل مكسب، حاز به سخط من الله، موضحًا أن الله عز وجل قال إن من احتكر حُكرةٍ، فقد برئت منه زمة الله ورسوله.

وشدد على أن غلاء الأسعار الذي تشهده مصر حاليًا، ليس سببه أزمة الدولار أو انخفاض قيمة الجنيه، بل أن ذلك سببه هو الجشع والاستغلال من  البعض.

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