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الحكومة توافق على رفع سعر قصب السكر
زراعة قصب السكر بأسوان - قصب السكر

الحكومة توافق على رفع سعر قصب السكر

السبت، 21 يناير 2017 05:43 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت على رفع سعر قصب السكر إلى 620 جنيها ولكن بعض مزارعي الصعيد لم يكتفوا بذلك، بينما سيتم رفع البنجر إلى 500 جنيها، لافتا أن أسعار القطن وصل سعر القنطار منه إلى 3000 جنيه.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج “عين علي البرلمان” المذاع على شاشة “الحياة 2”، اليوم السبت، إن الدولة تسعى لوضع حد أدنى لسعر أردب القمح على إلا يقل السعر عن 600 جنيه للأردب، وأن هذا الحد يجري وضعه بعد حساب التكاليف في أماكن مختلفة حتى لا يتم ظلم اي من الفلاحين.

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