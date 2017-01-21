أمريكا تسعى لثروة مجلوبة من أسواق العالم

إدارة ترامب تضم من وصفوا الإسلام بـ”سرطان”

خطاب ترامب يفرض العزلة وعداء الآخر .. وسيجني الثمار

تجاهل النخب الجيدة يشيع “اللاعقلانية” بالمجتمع الأمريكي

تعليقا على خطاب تولي ترامب الرئاسة، قال الكاتب الصحفي المصري علاء بيومي أن الخطاب يعكس جشعا رأسماليا بلا حدود، نسى كيف فرضت أمريكا على العالم هدم الحدود الاقتصادية لكي تغزو بضائعها الأسواق، الآن يريد أن يغلق الحدود ليعيد الثروات لأميركا، وكأن أميركا لا تبني ثرواتها بالسيطرة على أسواق العالم وثرواته.

وردا على تساؤل محيط حول حالات العداء البادية بخطاب ترامب، سواء للنخب أو العالم أو للمسلمين، فند الكاتب ما وصفه بخطاب “الحرب الحضارية” والذي بدا حين وصف ترامب الإسلام بـ”الراديكالي” بغير تمييز .

وأكد الكاتب علاء بيومي أن الخطاب عكس اعتزالية أمريكية منتظرة، وانكفاء على الذات، وفرض مصالح اقتصادية على الأخرين، وحديث جشع عن مصالح أميركا أولا وأخيرا، وتخلي على أي سياسية أو حتى خطاب قيمي. مضيفا أن ما يفعله ترامب يضر بأميركا داخليا على أكثر من مستوى؛ تعميق الشعبوية والعداء للنخب الموجودة بغض النظر عن مواقفها، عداء للعالم وتشجيع الحروب الاقتصادية، رفع الغطاء الأخلاقي عن أميركا وتسويقها كقوة داخلية معنية بكنز ثرواتها ولا يعنيها الأخرين.

وأوضح قوله بأن عداء النخبة بادٍ بخطاب ترامب ؛ فهو شعبوي يصور للناس أنه يدافع عن مصالحهم ويؤجج مخاوفهم ضد النخبة السياسية لأقصى درجة، وحقيقة أمريكا بلد مؤسسات وفيها نخب سياسية وثقافية كثيرة جيدة، والعداء للنخب بشكل عام خطأ لأنه يثير غضب الناس ويؤجج رفضهم للعقلانية التي توفرها بعض النخب الجيدة.

أما العداء للإسلام، فيبدو ذلك من إدارة ترامب المليئة بعدد من المعادين بصراحة للدين الإسلامي مثل مستشاره للأمن القومي مايكل فيلين والذي يسمى الإسلام بالسرطان ويعتبره إيديولوجية سياسية في ثوب دين، وقد تحدث ترامب في خطابه عن مصطلح الإسلام الراديكالي وهو مصطلح مسيئ رفض أوباما استخدامه لأنه يربط بين الإسلام والتشدد، ووعد بشن حرب حضارية عليه.

أما عداؤه للعالم فظهر في حديثه عن المصالح الأمريكية كمحرك أوحد للسياسية الخارجية وتحدث بغضب عن العالم الذي يسرق وظائف أميركا وثرواتها متناسيا أن العولمة كانت أداة رئيسية في يد أميركا والغرب لعقود للاستفادة من ثروات العالم من خلال تحرير التجارة وهدم الحواجز الاقتصادية.

وذكر الكاتب أن تنصيب الرئيس يذكرنا بأمريكا العلمانية والمتصالحة مع الدين ؛ فهي ترحب بالقيم الدينية في السياسة ولكنها ترفض أي دور حزبي للمؤسسات الدينية أو رجال الدين، الكنائس يحظر عليها دعم أي مرشح أو حزب، ولا يوجد أي سلطة دينية كمجلس قساوسة يعود له الرئيس أو الكونجرس في صناعة قراراته.

أخيرا يعتقد علاء بيومي أن الرد الأفضل على سياسة ترامب المعادية بعدم الانجرار وراءها وافشال خططه وتجنب تأجيج حروب الدين والهوية ومحاولة الوصول للمواطن العادي وتوعيته.