تسود حالة من التفاؤل والثقة على أفراد بعثة منتخب مصر لكرة القدم والمتواجد حاليا في الجابون، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة منتخب أوغندا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 .

ويلعب المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت الجابون، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد بورت جنتيل ، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للمسابقة الإفريقية.

ويعيش الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولاعبو الفريق، حالة من الثقة والتفاؤل في قدرتهم على تحقيق الفوز أمام أوغندا، لتصحيح مسار المنتخب في مشواره ببطولة إفريقيا، بعد التعادل في الجولة الأولي مع مالي بدون أهداف.

ومن المنتظر أن تتحرك حافلة منتخب مصر من مقر إقامة الفريق في مدينة بورت جنتيل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الجابون، السابعة بتوقيت القاهرة، في طريقها إلى ملعب اللقاء، وذلك تنفيذا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الذي أوصى بضرورة تحرك كل المنتخبات المشاركة في البطولة من فنادق الإقامة، قبل موعد انطلاق المباريات بساعتين.