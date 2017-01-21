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الجيش الجزائري يعثر على مخبأ صواريخ "هاون"
صاروخ بالستي ‎

الجيش الجزائري يعثر على مخبأ صواريخ "هاون"

السبت، 21 يناير 2017 04:48 م

عثرت قوات “الجيش الوطني الشعبي” الجزائري على مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية “تمنراست” الواقعة جنوب البلاد قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية السادسة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان اليوم السبت - أن “المخبأ يحتوي على صواريخ /هاون/ وقاذفين صاروخيين ومدفع ورشاشات من مختلف الأعيرة وبندقيتين نصف آليتين من نوع /سيمونوف/ بالاضافة إلى كميات من الذخيرة”.

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