5 ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ شائعة للمرأة ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﺔ

يُقال أن العشق يظهر على العين ، ونأتى لكم اليوم بمجموعة من التصرفات والأفعال التى تقوم بها المرأة العاشقة ، تعرفى عليها معنا . ﺃﻭﻻً، ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ...