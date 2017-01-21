العمل المثير للتوتر يؤدي للإصابة بـ 5 أنواع من السرطانالسبت، 21 يناير 2017 04:45 م
ووجدت الأبحاث أن العمل في وظيفة مرهقة لمدة 15 عاما يزيد من خطر الإصابة بخمسة أنواع من السرطان.
وأوضحت أبحاث حديثة أن من يعملون في وظائف مرهقة ومثيرة للتوتر ليسوا فقط عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ولكنهم قد يكونون أيضا عرضة لخطر الإصابة بأمراض السرطان.
وأشارت الأبحاث إلى أن ما يبذله الكثيرون من أجل إرضاء أرباب عملهم قد يسعد رؤسائهم إلا أنه قد يجعل أجسامهم عرضة لخطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان.
وعلى الرغم من أن الإجهاد يمكن أن يسبب عددا من المشاكل الصحية الجسدية بحسب أبحاث سابقة إلا أن احتمال تسببه في أمراض السرطان ضعيف.
وقد أشار بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين العوامل النفسية المختلفة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
ولتحديد هذا الارتباط حاول الباحثون من جامعة كويبيك رصد انتشار السرطان لدى الرجال الذين يعانون من ضغوط العمل، وعلى الرغم من أنهم وجدوا أن لطول مدة العمل والإرهاق علاقة بالإصابة بعدد من امراض السرطان إلا أن الباحثين وجدوا أنهما ليسا العاملين الوحيدين المسببين لهذا المرض لدى المشاركين في البحث.
فقد كان انعدام الأمن الوظيفي والمشاكل المالية والتعامل مع العملاء أيضا من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض السرطان التي تم رصدها لدى 3103 من البالغين ممن تم تشخيص إصابتهم بالمرض.
وتم رصد 5 أنواع من السرطان لدى المشاركين وهي سرطان المعدة وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان المستقيم واللمفوما اللاهودجكينية (non-Hodgkin lymphoma).
وقد لوحظت هذه الأمراض فقط لدى الرجال الذين عملوا مدة 15 عاما في وظيفة مرهقة ومثيرة للتوتر، ويعتقد الباحثون أن ذلك يعود لقيام الأشخاص المعرضين للضغط النفسي باللجوء إلى التدخين والإفراط في تناول الطعام أو المشروبات الكحولية وهي عوامل خطيرة مسببة للسرطان.
وشملت الوظائف المسببة للإصابة بأمراض السرطان كلا من الرجال العاملين في مجال الإطفاء والمهندسين الصناعيين وعمال صيانة السكك الحديدية.
ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تثبت أي شيء حتى الآن حيث أنها تستند إلى تقييم لوظائف محددة دون غيرها ولذلك فإن هناك حاجة لمواصلة البحث من اجل العثور على دلائل مثبتة ودقيقة تؤكد الارتباط بين التوتر والإجهاد والإصابة بأمراض السرطان.
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
دراسة: الفطور الصباحي خطير ومضر بالصحة
كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها. فمن المتعارف عليه أن فطور الصباح ذو ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
البرعي: 25 يناير ليس عيد الثورة
رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير. وقال البرعي من ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شركة روسية تعرض مادة تتصف بمزايا خارقة
عرضت شركة التقنيات الحديثة لمكافحة الحرائق منظومة جديدة لإخماد الحرائق لأطلقت عليها اسم “زفير” وتم تصويرها في سان بطرسبورغ يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني. ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
يوتيوب يضيف خدمة "ماسنجر" إلى برنامجه على الهواتف
أطلق موقع يوتيوب المتخصص بنشر الفيديوهات نسخة تجريبية مصممة للهواتف الذكية تمكن المستخدمين من تحميل الفيديوهات والتواصل فيما بينهم عن طريق الرسائل القصيرة. وذكر ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شاهد .. ألعاب نارية بنكهة روسية في حفل تنصيب ترامب
لم تكتف روسيا بقرصنة الانتخابات الأمريكية والتأثير فيها، بل عمدت كذلك إلى قرصنة “الألعاب النارية” خلال حفل تنصيب الرئيس 45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
«تحيا مصر» يطلق حملة لعلاج السرطان مجانا
أكد الدكتور شرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة “فاركو للأدوية” تبني صندوق “تحيا مصر” لحملة مشتركة لعلاج السرطان على مستوى الجمهورية بعد اكتشاف علاج مصري للمرض. وقال ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الرنين المغناطيسي أحدث تطور في طرق تشخيص سرطان البروستاتا بدقة
توصل باحثون بريطانيون إلى أسلوب جديد لتشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا قد يشكل تقدما كبيرا يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح سنويا. وتشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يشك ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT