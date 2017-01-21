كأس من النبيذ قبل النوم يمكن أن يحل محل الحمية لدى النساء

أجرى العلماء في الولايات المتحدة دراسة استغرقت 13 يوما ، فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن النبيذ يمكن أن يساعد النساء على تخفيض وزنهن.

فالنساء الهاويات النبيذ حسب العلماء هن أكثر أناقة ورشاقة مقارنة باللواتي يمتنعن عن تناول المسكرات.

وقد أصبحت السمنة مشكلة عالمية. لكن تلك المشكلة يمكن مكافحتها، وبصورة خاصة عن طريق تناول النساء للنبيذ بكميات معقولة، إذ أن النبيذ يحميهن من تراكم الدهون في الجسم.

وقام الباحثون من جامعة هارفارد بتحليل مؤشرات الصحة لدى 20 ألف مرأة على مدى 13 عام لدراستها. واهتم العلماء بمواصفات مثل الوزن وتناول الكحول والنشاط البدني. وقد دلت النتائج التي حصلوا عليها على أن النساء النشيطات بدنياً واللواتي يحببن شرب كأس من النبيذ في المساء لا يزداد وزنهن بقدر ما يزداد عند اللواتي يمتنعن عن شرب النبيذ.

ويرى الباحثون في هارفارد ان النبيذ يحتوي على مادة حارقة للدهون تسمى (ريسفيراترول).

وشاركهم في هذا الرأي العلماء في جامعة واشنطن الذين أجروا تجربة على إناث الفئران حيث جعلوها تشرب جرعًا من النبيذ الأحمر، ما أدى إلى انخفاض وزنها أو استقراره.