 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 04:01 مساءً
روابط سريعة
كأس من النبيذ قبل النوم يمكن أن يحل محل الحمية لدى النساء
587f375bc36188c26a8b45da

كأس من النبيذ قبل النوم يمكن أن يحل محل الحمية لدى النساء

السبت، 21 يناير 2017 04:43 م

أجرى العلماء في الولايات المتحدة دراسة استغرقت 13 يوما ، فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن النبيذ يمكن أن يساعد النساء على تخفيض وزنهن.

فالنساء الهاويات النبيذ حسب العلماء هن أكثر أناقة ورشاقة مقارنة باللواتي يمتنعن عن تناول المسكرات.

وقد أصبحت السمنة مشكلة عالمية. لكن تلك المشكلة يمكن مكافحتها، وبصورة خاصة عن طريق تناول النساء للنبيذ بكميات معقولة، إذ أن النبيذ يحميهن من تراكم الدهون في الجسم.

وقام الباحثون من جامعة هارفارد بتحليل مؤشرات الصحة لدى 20 ألف مرأة على مدى 13 عام لدراستها. واهتم العلماء بمواصفات مثل الوزن وتناول الكحول والنشاط البدني. وقد دلت النتائج التي حصلوا عليها على أن النساء النشيطات بدنياً واللواتي يحببن شرب كأس من النبيذ في المساء لا يزداد وزنهن بقدر ما يزداد عند اللواتي يمتنعن عن شرب النبيذ.

ويرى الباحثون في هارفارد ان النبيذ يحتوي على مادة حارقة للدهون تسمى (ريسفيراترول).

وشاركهم في هذا الرأي العلماء في جامعة واشنطن الذين أجروا تجربة على إناث الفئران حيث جعلوها تشرب جرعًا من النبيذ الأحمر، ما أدى إلى انخفاض وزنها أو استقراره.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3