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الكاف يلجأ للتقاضي بسبب إذاعة بعض القنوات لقطات لبطولة أمم أفريقيا
لوجو الكاف - الاتحاد الافريقي لكرة القدم - كاف

الكاف يلجأ للتقاضي بسبب إذاعة بعض القنوات لقطات لبطولة أمم أفريقيا

السبت، 21 يناير 2017 04:49 م

أكد مصدر مسئول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أن الاتحاد الإفريقي قد يضطر للجوء إلى القضاء، من أجل التعامل مع القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة لقطات من مباريات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، بغير وجه حق.
وقال مسئول الكاف –في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط– إن هناك العديد من القنوات الفضائية المصرية تقوم بإذاعة لقطات وملخصات لبعض مباريات كأس الأمم الإفريقية، بالرغم من أن حقوق بث البطولة كلها مباعة من قبل لأحد الشركات الفرنسية والتي بدورها قامت بتسويق المسابقة القارية بشكل حصري لعدد من القنوات العربية والإفريقية والعالمية.
وأضاف مسئول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمتواجد حاليا في مدينة بورت جنتيل الجابونية، لمراقبة مباريات المجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا والتي تضم منتخبات “مصر وغانا وأوغندا ومالي”، أن الكاف لن يسمح بالتجاوزات التي تحدث حاليا من قبل بعض القنوات، وأنه سيلجأ لاتخاذ الطرق الشرعية والقانونية للحفاظ على حقوقه.
وأشار المصدر إلى أن العقوبات التي قد توقع على هذه القنوات قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة للغاية.

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