خلص فريق طبي كندي من مستشفى Mount Sinai Hospital إلى أن ضغط الدم لدى الأم الحامل يسهم بالدرجة الأولى في تحديد جنس مولودها.

ولاحظ الأطباء أن الأمهات اللواتي يعانين من ضغط الدم المرتفع تتمتعن بقدرة أكبر على إنجاب الذكور، قياسا بصاحبات ضغط الدم المعتدل أو المنخفض منجبات الإناث.

وتوصل الفريق المذكور إلى هذه النتائج بعد متابعة حمل 1000 امرأة صينية، حيث اتضح أن النساء اللواتي وضعن الذكور يعانين ضغط الدم المرتفع قبل الحمل، وذلك ينسحب على جميع النساء بغض النظر عن السن أو الوزن والعادات الضارة التي تتبعها ومستوى تأهيلها.

كما أشار الفريق الطبي إلى أن حمية الحامل وطبيعة غذائها تلعب دورا لا يمكن تجاهله في تحديد جنس المولود، إذ أن الإفراط في الأكل المالح وشرب القهوة على سبيل المثال، إضافة إلى التدخين والعامل الوراثي، قد يفضي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل.