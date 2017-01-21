من هي الودود الولود منجبة الذكور؟السبت، 21 يناير 2017 04:42 م
خلص فريق طبي كندي من مستشفى Mount Sinai Hospital إلى أن ضغط الدم لدى الأم الحامل يسهم بالدرجة الأولى في تحديد جنس مولودها.
ولاحظ الأطباء أن الأمهات اللواتي يعانين من ضغط الدم المرتفع تتمتعن بقدرة أكبر على إنجاب الذكور، قياسا بصاحبات ضغط الدم المعتدل أو المنخفض منجبات الإناث.
وتوصل الفريق المذكور إلى هذه النتائج بعد متابعة حمل 1000 امرأة صينية، حيث اتضح أن النساء اللواتي وضعن الذكور يعانين ضغط الدم المرتفع قبل الحمل، وذلك ينسحب على جميع النساء بغض النظر عن السن أو الوزن والعادات الضارة التي تتبعها ومستوى تأهيلها.
كما أشار الفريق الطبي إلى أن حمية الحامل وطبيعة غذائها تلعب دورا لا يمكن تجاهله في تحديد جنس المولود، إذ أن الإفراط في الأكل المالح وشرب القهوة على سبيل المثال، إضافة إلى التدخين والعامل الوراثي، قد يفضي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل.
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
دراسة: الفطور الصباحي خطير ومضر بالصحة
كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها. فمن المتعارف عليه أن فطور الصباح ذو ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
البرعي: 25 يناير ليس عيد الثورة
رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير. وقال البرعي من ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شركة روسية تعرض مادة تتصف بمزايا خارقة
عرضت شركة التقنيات الحديثة لمكافحة الحرائق منظومة جديدة لإخماد الحرائق لأطلقت عليها اسم “زفير” وتم تصويرها في سان بطرسبورغ يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني. ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
يوتيوب يضيف خدمة "ماسنجر" إلى برنامجه على الهواتف
أطلق موقع يوتيوب المتخصص بنشر الفيديوهات نسخة تجريبية مصممة للهواتف الذكية تمكن المستخدمين من تحميل الفيديوهات والتواصل فيما بينهم عن طريق الرسائل القصيرة. وذكر ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شاهد .. ألعاب نارية بنكهة روسية في حفل تنصيب ترامب
لم تكتف روسيا بقرصنة الانتخابات الأمريكية والتأثير فيها، بل عمدت كذلك إلى قرصنة “الألعاب النارية” خلال حفل تنصيب الرئيس 45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
«تحيا مصر» يطلق حملة لعلاج السرطان مجانا
أكد الدكتور شرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة “فاركو للأدوية” تبني صندوق “تحيا مصر” لحملة مشتركة لعلاج السرطان على مستوى الجمهورية بعد اكتشاف علاج مصري للمرض. وقال ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الرنين المغناطيسي أحدث تطور في طرق تشخيص سرطان البروستاتا بدقة
توصل باحثون بريطانيون إلى أسلوب جديد لتشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا قد يشكل تقدما كبيرا يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح سنويا. وتشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يشك ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT