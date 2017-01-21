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السبت 21 يناير 2017 04:02 مساءً
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الفيديو.. راغب علامة: أحلام بتغير مني وتركت «أراب آيدول» بسببها
راغب علامة

الفيديو.. راغب علامة: أحلام بتغير مني وتركت «أراب آيدول» بسببها

السبت، 21 يناير 2017 04:43 م

كشف المطرب اللبناني راغب علامة، عن سبب تركه لبرنامج “أراب آيدول” لاكتشاف المواهب، قائلا إنه لم يعد يشعر براحة تجاه المكان خاصة بعد أزمته مع المطربة الإماراتية أحلام.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “كل يوم جمعة”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه لا توجد صداقة تجمعه بالمطربة الإماراتية أحلام، حتى من قبل الأزمة الأخيرة، وأنها كانت تشعر بالغيرة منه بسبب سيطرته على البرنامج.



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