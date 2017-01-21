أكد سامح شكري ، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية الأمريكية، علاقات استراتيجية، تتناول الموضوعات المشتركة بعمق، وكان هناك تشاور بين القيادة الأمريكية الجديدة والقيادة في مصر، حيث أن هناك حرص من الدولتين على استمرار العلاقات.

وبخصوص نقل السفارة الإسرائيلية، إلى القدس، قال في كلمته ضمن ختام الاجتماع العاشر لدول جوار ليبيا، اليوم السبت، إنه لا يجب أن نستبق الأمور، وسيكون هناك تفاهمات بين الدولتين سواء عن العلاقات المشتركة، أو عن القضايا الأقليمية.