سيطرت قوات الحماية المدنية ببنى سويف على حريق هائل اندلع بإحدى الوحدات السكنية بأحد أبراج الأوقاف بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وطال 3 وحدات سكنية أخرى بذات الطابق ،حيث أصيب 9 أشخاص.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية العميد وائل زكي في تصريح اليوم، إن 4 سيارات اطفاء انتقلت على الفور وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للأبراج والشقق السكنية المجاورة، موضحا أنه تم نقل 9 مصابين بينهم رقيبان وأمين شرطة إلي المستشفى العام منهم 3 في حالة خطرة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، للتعرف على السبب.

من جانبه، قال مدير البحث الجنائي ببني سويف العميد خلف حسين، إنه تبين من التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق بإحدى الوحدات السكنية بالطابق الحادي عشر، ونجحت القوات في انقاذ طفلة.