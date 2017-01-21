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لماذا يرفض الأطباء قانون الحكومة بضم "العلاج الطبيعي"
نقابة الاطباء المصرية

لماذا يرفض الأطباء قانون الحكومة بضم "العلاج الطبيعي"

السبت، 21 يناير 2017 04:35 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أوضح الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، أن اتحاد المهن الطبية يرفض مشروع قانون الحكومة بضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، مشيرا إلى أن سبب الرفض انهم لا يريدون تعريض حياة المرضى لخطر، حيث أن ممارسي العلاج الطبيعي لا يمارسون الطب كاتحاد المهن الطبية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المذاع على “شاشة التلفزيون العربي”، إن هناك مافيا لها مصلحة في ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، معتبرًا أن هناك محاولات لفرض نقابة العلاج الطبيعي على اتحاد المهن الطبية.

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