مرصد الكهرباء: 4310 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليومالسبت، 21 يناير 2017 04:32 م
وقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية فت الإنتاج المتاح اليوم السبت قدرها 4310 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم السبت 23000 ميجاوات، وهو نفس وقت الذروة أمس الجمعة، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16510 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الحادية عشرة والنصف صباحا، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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