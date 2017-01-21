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إنشاء سجن مركزي جديد في جنوب سيناء
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

إنشاء سجن مركزي جديد في جنوب سيناء

السبت، 21 يناير 2017 04:44 م

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قرارا بإنشاء سجن مركزي بمنطقة الطور بجنوب سيناء.

وقال مصدر أمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت -” إن السجن سيتم تخصيصه للمتهمين الصادر بحقهم أحكاما قضائية بدائرة محافظة جنوب سيناء”.

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