عرضت شركة التقنيات الحديثة لمكافحة الحرائق منظومة جديدة لإخماد الحرائق لأطلقت عليها اسم “زفير” وتم تصويرها في سان بطرسبورغ يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني.

وتقوم المنظومة الجديدة بإخماد الحرائق بواسطة رغوة لاصقة تتصلب بسرعة فور وضعها على موقع مشتعل.

قال ممثل الشركة دينيس كوبرين إن هذه الرغوة اللاصقة تبقى حتى على سطوح عمودية وتمنع وصول الأكسيجين إلى موقع الحريق كما تتصف المادة الجديدة بصمودها الزائد لتأثير درجات الحرارة العالية ما يمنع إعادة اشتعال الحريق.

أضاف كوبرين أن الرغوة المبتكرة تتصف بميزة التخفي التي سميت بـ”جسم أسود” و”جسم أبيض”، ما يسمح بتمويه مواقع وأغراض ويمنع الكشف عنها بإشارات من أقمار صناعية.

تسمح هذه الميزة بإخفاء وتمويه قطع من المعدات العسكرية بما فيها دبابات.