أصدرت رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون صفاء حجازي، قرارا - بناء علي القانون الجديد رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام - بأن يتولى كبير المراسلين محمد حسين محمود علي، رئاسة الإدارة العامة للمندوبين والمراسلين بالإذاعة بدرجة مدير عام، إلي جانب توليه الإدارة العامة للبرامج السياسية والإخبارية بالإدارة المركزية للأخبار المسموعة بقطاع الأخبار التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون.

واعتبر محمد حسين - في تصريحات عقب توليه المنصب الجديد - إسناد هذا المنصب له مسئولية كبيرة، مشيرا إلي أنه سيقوم بعقد عدة اجتماعات مع العاملين بإدارة المندوبين والمراسلين للتعرف على المشاكل التي تواجههم بعملهم وكيفية تطوير العمل وتعظيم مخرجاته ومتابعة الأنشطة بكافة أجهزة الدولة والأحداث المتلاحقة وإذاعتها بكافة الخدمات الإخبارية بالشبكات الإذاعية على مدار اليوم.

يذكر أن علي، الذي شغل درجة كبير المراسلين بالإذاعة، كان يعمل مديرا عاما بإدارة البرامج الإخبارية والسياسية من أبريل 2015، كما عمل أيضا مندوبا ومراسلا بوزارات الدفاع والإسكان والإعلام والثقافة ومستشار إعلامي سابق بوزارة الآثار، ومندوبا برئاسة الجمهورية، ومحاضرا بمعهد الإذاعة والتلفزيون في مجال إعداد البرامج السياسية والمراسلين والمندوبين والبرامج القومية والخاصة، ولا يزال حتي الآن يقوم بإعداد وقراءة العديد من البرامج الإخبارية والسياسية بالإذاعة مثل الجريدة الناطقة والعالم على الهواء والشارع السياسي.