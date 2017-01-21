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اكتشاف بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في المنوفية
انفلونزا الطيور

اكتشاف بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في المنوفية

السبت، 21 يناير 2017 04:24 م

أكد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية الدكتور مجدي أبوالليل، اكتشاف بؤرة إيجابية بقرية “العراقية” مركز الشهداء لمرض إنفلونزا الطيور ####“H5N1”####، وتم إعدام الطيور الموجودة بالمنزل ودفنها بالمدفن الصحي وفقا للاشتراطات الصحية وتطهير المنزل تحت الإشراف البيطري.

وقال وكيل الوزارة -في تصريح اليوم السبت- إنه تم عمل خريطة وبائية للمنطقة ويجري التقصي الوبائي للبؤرة وما حولها، كما ستقوم مديرية الطب البيطري بتحصين البؤرة بدائرة نصف قطرها 9 كيلومترات ضد المرض.

جاء ذلك بعد أن أكدت معامل وزارة الزراعة إيجابية العينات المرسلة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من الطب البيطري والأجهزة المعاونة لها من (الصحة – والزراعة – والبيئة – والشرطة) لاتخاذ التدابير الوقائية.

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