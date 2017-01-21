رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير.

وقال البرعي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : ” في ظني ان ٢٥ يناير هو عيد الشرطة ويجب ان يظل كذلك ولكن عيد الثورة علي مبارك هو يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ المسمى بجمعه الغضب”.

وأضاف: “٢٥ يناير يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال، و 28 يناير ٢٠١١ هو اليوم الذي نزل فيه المصريين بكل فئاتهم وبدون تنظيم يهتفون جسارة للعيش والحرية والعدالة ويتلقون الرصاص في صدورهم بلا خوف”.

وتابع: “اهنئ الشرطة المصرية بعيدها يوم ٢٥ يناير واهنئ كل المصريين الشرفاء بيوم ٢٨ يناير الذي توحدوا فيه من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”.