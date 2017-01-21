البرعي: 25 يناير ليس عيد الثورةالسبت، 21 يناير 2017 04:28 م
رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير.
وقال البرعي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : ” في ظني ان ٢٥ يناير هو عيد الشرطة ويجب ان يظل كذلك ولكن عيد الثورة علي مبارك هو يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ المسمى بجمعه الغضب”.
وأضاف: “٢٥ يناير يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال، و 28 يناير ٢٠١١ هو اليوم الذي نزل فيه المصريين بكل فئاتهم وبدون تنظيم يهتفون جسارة للعيش والحرية والعدالة ويتلقون الرصاص في صدورهم بلا خوف”.
وتابع: “اهنئ الشرطة المصرية بعيدها يوم ٢٥ يناير واهنئ كل المصريين الشرفاء بيوم ٢٨ يناير الذي توحدوا فيه من اجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”.
١. في ظني ان ٢٥ يناير هو عيد الشرطه ويجب ان يظل كذلك ولكن عيد الثوره علي مبارك هو يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ المسمي بجمعه الغضب.— Negad El Borai (@negadelborai) January 21, 2017
٢. ٢٥ يناير يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال .— Negad El Borai (@negadelborai) January 21, 2017
٣. ٢٨ يناير ٢٠١١ هو اليوم الذي نزل فيه المصريين بكل فئاتهم وبدون تنظيم يهتفون جساره للعيش والحريه والعداله ويتلقون الرصاص في صدورهم بلا خوف.— Negad El Borai (@negadelborai) January 21, 2017
٤. اهنئ الشرطه المصريه بعيدها يوم ٢٥ يناير واهنئ كل المصريين الشرفاء بيوم ٢٨ يناير الذي توحدوا فيه من اجل العيش والحريه والعداله الاجتماعيه— Negad El Borai (@negadelborai) January 21, 2017
٥. تضحيات الشرطه يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢ لم تضع هباء وتحررت مصر من الاحتلال وتضحياتهم في ٢٨ يناير٢٠١١ لن تضيع هباء ويصلون الي الحريه والعداله.— Negad El Borai (@negadelborai) January 21, 2017
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