«تحيا مصر» يطلق حملة لعلاج السرطان مجاناالسبت، 21 يناير 2017 04:20 م
أكد الدكتور شرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة “فاركو للأدوية” تبني صندوق “تحيا مصر” لحملة مشتركة لعلاج السرطان على مستوى الجمهورية بعد اكتشاف علاج مصري للمرض.
وقال الدكتور حلمى -خلال كلمته فى احتفالية “كفر الشيخ خالية من فيروس سى” اليوم السبت- إن صندوق “تحيا مصر” نجح فى الحد من الإصابة بفيروس “سى” بعد شن حملات مستمرة للكشف والعلاج للفيروس بالمحافظة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن شركة فاركو ساهمت فى توفير العلاج بسعر الجرعة 2500 جنيه بدلا من 100 ألف دولار للشخص الواحد فى الخارج بعد توفير الخامة الدوائية لتصنيع العلاج.
وفى سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور أيمن خضاري وضع خطة لتنفيذ المسح الطبي الشامل لفيروس “سي” لجميع المرضى المحجوزين بكل الأقسام الداخلية بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة لمن تجاوز عمرهم 18 عاما.
وقال وكيل وزارة الصحة -في تصريح صحفي- إن عملية المسح تشمل جميع العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، وإن علاج الحالات المكتشفة سيكون مجانا سواء على نفقة التأمين الصحي أو على نفقة الدولة وسيم إجراء كافة التحاليل للمريض مجانا دون تحمله أي أعباء مالية.
وأوضح أن عملية المسح سوف تشمل أيضا طلاب الجامعة المستجدين والمترددين على بنوك الدم والمعامل المركزية ونزلاء السجون.
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«تحيا مصر» يطلق حملة لعلاج السرطان مجانا
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