حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز التنفسي من خطورة أقراص علاج التهاب الحلق المحتوية على المادة الفعالة “فلوربيبروفين” على مرضى الربو؛ حيث أنها قد تؤدي إلى إصابتهم بنوبة ربو.

وبشكل عام، تنصح الرابطة مرضى الربو بعدم استعمال مضادات الالتهاب اللا ستيرويدية لعلاج التهاب الحلق، موصية باستعمال اسبراي ذي تأثير موضعي بدلا منها. كما يمكن اللجوء إلى المستحضرات النباتية، كتلك المحتوية على زهور البابونج أو زهور الزيزفون أو أوراق المريمية أو الزعتر أو زهرة العطاس.