دراسة: استهلاك المزيد من العسل وعصير الفاكهة يعرض كبدك للتلفالسبت، 21 يناير 2017 04:14 م
حذرت دراسة طبية أمريكية من أن الإفراط في استهلاك كميات كبيرة من شراب العسل وعصير الفاكهة يؤدي إلى زيادة فرص تلف الكبد بمعدلات أكبر.
وأوضحت النتائج إضافة إلى زيادة الوزن التي يصاب بها مستهلكو السكريات، أظهرت مجموعة الفركتوز زيادة علامات تدهور الأوعية الدموية، وتلف الكبد بين الأشخاص الذين يفرطون في السكريات.
ووفقًا للباحثين، فإن هذا النوع من السكر قد يلعب دورًا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، السكر وغيرها من الأمراض المزمنة.
وقام الباحثون بعقد مقارنة تأثير أنواع من السكر على وظيفة التمثيل الغذائي والأوعية الدموية، فقد تم إعطاء إناث فئران التجارب جلوكوز سائل (شكل من أشكال السكر المتواجد بصورة طبيعية في الجسم بعد أن يتم تمثيل الكربوهيدرات)، أو سكر الفاكهة (السكر الموجود في ثمار الفاكهة وعصائرها الطبيعية)، إضافة إلى النظام الغذائي العادي.
وتوصل الباحثون، في سياق أبحاثهم التي نشرت في الدورية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، على الرغم من تغذي فئران المجموعتين على السكر واستهلاكهم للمزيد من السعرات الحرارية، مقارنة بمجموعة الفئران في المجموعة ذات السعرات الحرارية المحددة، فكان معدل السعرات الحرارية المتناولة من قبل الفئران الأعلى مقارنة بالفئران الذين استهلكوا سكر الفاكهة، لتتضاعف بينهم فرص الإصابة بالدهون الثلاثية وزيادة في وزن دهون الكبد مع تراجع في قدرتهم في حرق الدهون، فضلاً عن ضعف في الشريان الأورطي المسبب في زيادة فرص الإصابة بضغط الدم المرتفع.
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
تعرف على سعر البيت الأبيض في حال عرضه للبيع
ذكرت شركة “Zillow” العقارية أن قيمة البيت الأبيض ستقدر بـ397.9 مليون دولار في حال عرضه للبيع. وقد اكتسب البيت الذي أقام فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة ما عدا جورج ...Sat, 21 Jan 2017 06:12:31 GMT
-
أطعمة تثير الرغبة الجنسية وتشعل الشهوة!
أطعمة وسوائل ترفع مزاج الرجال والنساء لممارسة الجنس بشكل أكبر. كثير منها في الأسواق وبعضها نتناوله يوميا دون أن ندرك قيمتها في إثارة النشوة الجنسية وتعميق العلاقات ...Sat, 21 Jan 2017 13:14:13 GMT
-
سحر نصر:3 مليارات دولار من الصندوق الكويتى
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى حرص مصر على تنمية وتطوير مجالات التعاون المختلفة مع الجانب الكويتي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين، ...Sat, 21 Jan 2017 13:14:13 GMT
-
5 ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ شائعة للمرأة ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﺔ
يُقال أن العشق يظهر على العين ، ونأتى لكم اليوم بمجموعة من التصرفات والأفعال التى تقوم بها المرأة العاشقة ، تعرفى عليها معنا . ﺃﻭﻻً، ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ...Sat, 21 Jan 2017 12:58:11 GMT
-
وزير الزراعة: نتطلع لدعم العلاقات بين مصر وألمانيا في كافة المجالات
أعرب الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تطلعه إلى دعم العلاقات بين مصر وألمانيا وتوطيدها في كافة المجالات بما فيها الزراعة فى الفترة المقبلة ...Sat, 21 Jan 2017 13:14:13 GMT
-
6 ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﻘﻬﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
هل تعلمين عزيزتى حواء أن ﺷﺮﺏ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﺑﻤﻨﺤﻚِ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳّﺔ ﻟﺒﺪﺃ ﻧﻬﺎﺭﻙِ ﺑﺈﺷﺮﺍﻕ، ﻓﺄﻧﺖِ ﻻ ﺗﺘﺨﻠﻴّﻦ ﺍﻹﺳﺘﻴﻘﺎﻅ ﺩﻭﻥ ...Sat, 21 Jan 2017 12:58:11 GMT
-
حفل تنصيب «ترامب» في عيون الصحافة العالمية
تباينت ردود الأفعال حول تنصيب الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب في أنحاء العالم بين مؤيدين ومعارضين وفئات تحمل عداءً كبيراً لدونالد ترامب، بعد مراسم تنصيبه أمس ...Sat, 21 Jan 2017 10:16:18 GMT
-
التموين: تكثيف الحملات لمنع تهريب الأرز للخارج
أعلن محمد على مصيلحى،وزير التموين والتجارة الداخلية،أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط الأسواق ومنع تهريب الأرز، بعد احتكار العديد من الموردين للسلعة بهدف ...Sat, 21 Jan 2017 12:26:29 GMT