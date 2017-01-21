 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 03:47 مساءً
روابط سريعة
دراسة: استهلاك المزيد من العسل وعصير الفاكهة يعرض كبدك للتلف
تناول الفاكهة

دراسة: استهلاك المزيد من العسل وعصير الفاكهة يعرض كبدك للتلف

السبت، 21 يناير 2017 04:14 م

حذرت دراسة طبية أمريكية من أن الإفراط في استهلاك كميات كبيرة من شراب العسل وعصير الفاكهة يؤدي إلى زيادة فرص تلف الكبد بمعدلات أكبر.

وأوضحت النتائج إضافة إلى زيادة الوزن التي يصاب بها مستهلكو السكريات، أظهرت مجموعة الفركتوز زيادة علامات تدهور الأوعية الدموية، وتلف الكبد بين الأشخاص الذين يفرطون في السكريات.

ووفقًا للباحثين، فإن هذا النوع من السكر قد يلعب دورًا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، السكر وغيرها من الأمراض المزمنة.

وقام الباحثون بعقد مقارنة تأثير أنواع من السكر على وظيفة التمثيل الغذائي والأوعية الدموية، فقد تم إعطاء إناث فئران التجارب جلوكوز سائل (شكل من أشكال السكر المتواجد بصورة طبيعية في الجسم بعد أن يتم تمثيل الكربوهيدرات)، أو سكر الفاكهة (السكر الموجود في ثمار الفاكهة وعصائرها الطبيعية)، إضافة إلى النظام الغذائي العادي.

وتوصل الباحثون، في سياق أبحاثهم التي نشرت في الدورية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، على الرغم من تغذي فئران المجموعتين على السكر واستهلاكهم للمزيد من السعرات الحرارية، مقارنة بمجموعة الفئران في المجموعة ذات السعرات الحرارية المحددة، فكان معدل السعرات الحرارية المتناولة من قبل الفئران الأعلى مقارنة بالفئران الذين استهلكوا سكر الفاكهة، لتتضاعف بينهم فرص الإصابة بالدهون الثلاثية وزيادة في وزن دهون الكبد مع تراجع في قدرتهم في حرق الدهون، فضلاً عن ضعف في الشريان الأورطي المسبب في زيادة فرص الإصابة بضغط الدم المرتفع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3