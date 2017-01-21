حذرت دراسة طبية أمريكية من أن الإفراط في استهلاك كميات كبيرة من شراب العسل وعصير الفاكهة يؤدي إلى زيادة فرص تلف الكبد بمعدلات أكبر.

وأوضحت النتائج إضافة إلى زيادة الوزن التي يصاب بها مستهلكو السكريات، أظهرت مجموعة الفركتوز زيادة علامات تدهور الأوعية الدموية، وتلف الكبد بين الأشخاص الذين يفرطون في السكريات.

ووفقًا للباحثين، فإن هذا النوع من السكر قد يلعب دورًا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، السكر وغيرها من الأمراض المزمنة.

وقام الباحثون بعقد مقارنة تأثير أنواع من السكر على وظيفة التمثيل الغذائي والأوعية الدموية، فقد تم إعطاء إناث فئران التجارب جلوكوز سائل (شكل من أشكال السكر المتواجد بصورة طبيعية في الجسم بعد أن يتم تمثيل الكربوهيدرات)، أو سكر الفاكهة (السكر الموجود في ثمار الفاكهة وعصائرها الطبيعية)، إضافة إلى النظام الغذائي العادي.

وتوصل الباحثون، في سياق أبحاثهم التي نشرت في الدورية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، على الرغم من تغذي فئران المجموعتين على السكر واستهلاكهم للمزيد من السعرات الحرارية، مقارنة بمجموعة الفئران في المجموعة ذات السعرات الحرارية المحددة، فكان معدل السعرات الحرارية المتناولة من قبل الفئران الأعلى مقارنة بالفئران الذين استهلكوا سكر الفاكهة، لتتضاعف بينهم فرص الإصابة بالدهون الثلاثية وزيادة في وزن دهون الكبد مع تراجع في قدرتهم في حرق الدهون، فضلاً عن ضعف في الشريان الأورطي المسبب في زيادة فرص الإصابة بضغط الدم المرتفع.