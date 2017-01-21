"قبعات ترامب".. أولى صدمات الرئيس الجديدالسبت، 21 يناير 2017 04:13 م
الدعوة إلى”شراء الأميركي وتوظيف الأميركي” كانت واحدة من أكبر شعارات الرئيس دونالد ترامب التي نالت هتافا من مؤيدين يشاهدون خطاب تنصيبه يوم الجمعة.
بيد أنها كانت لحظة مليئة بالسخرية، فالكثير من هؤلاء المؤيدين كانوا يرتدون قبعات بيسبول حمراء كتب عليها شعار ترامب “لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى” مصنوعة في الصين وفيتنام وبنغلادش.
وشعر بعض هؤلاء بالرعب عندما اكتشفوا أن قبعاتهم التي كتب عليها شعار ترامب مصنوعة في الخارج.
وتوقف روب ووكر (44 عاما) الذي قاد سيارته من واشنطن إلى جورجيا مع زوجته أباي (36 عاما) في موقف للشاحنات على الطريق لشراء قبعات “لنجعل أمريكا عظمى مرة أخرى”.
وقالت أباي وهي تقلب القبعة للتحقق منها “يا إلهي آمل أن لا تكون صنعت في الصين”. ونظرت إلى الرقعة الملصقة بالقبعة وقالت: “الصين! لا تخبر أحدا”، وفق ما نقلت “رويترز”.
وقبعات ترامب متاحة للشراء على الموقع الرسمي لحملة ترامب صنعت بالولايات المتحدة وتكلف المشتري ما بين 25 و 30 دولار وفقا للرقعة الملصقة داخل تلك القبعات.
ولكن هذه القبعات أغلى من نسخ أخرى ثمنها 20 دولارا بيعت بشوارع واشنطن، الجمعة.
وسافرت جوشوا روخاس (25 عاما) وأليسا يونغ (28 عاما) من تكساس لمشاهدة مراسم التنصيب. وكانت يونغ ترتدي قبعة “لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى”، ذات لون وردي.
وقالت: “لا أعرف المكان الذي صنعت فيه حقيقة. دعني أتحقق”. وخلعت القبعة للتحقق من الرقعة. وصرخت “لا إنها صنعت في فيتنام”.
وقد تحدث ترامب أثناء خطاب تنصيبه بلهجة نارية.
وقال “من هذه اللحظة، ستكون أميركا أولا. سنتبع قاعدتين بسيطتين: اشتري الأميركي ووظف الأميركي”.
-
يعقوب:إحالة شركة "جوميا" إلى النيابة العامةSat, 21 Jan 2017 12:11:54 GMT
-
دراسة: الفطور الصباحي خطير ومضر بالصحة
كشف باحث بريطاني أن تناول وجبة الفطور خطير جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولا يقل خطورة عن التدخين، بحسب دراسة حديثة تم إجراؤها. فمن المتعارف عليه أن فطور الصباح ذو ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
البرعي: 25 يناير ليس عيد الثورة
رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن يتم اعتبار 25 يناير عيد الثورة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلا من عيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الثورة في 28 يناير. وقال البرعي من ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب الدفاع الجوي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الراحة التي منحها الكابتن حسام البدري المدير ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شركة روسية تعرض مادة تتصف بمزايا خارقة
عرضت شركة التقنيات الحديثة لمكافحة الحرائق منظومة جديدة لإخماد الحرائق لأطلقت عليها اسم “زفير” وتم تصويرها في سان بطرسبورغ يوم الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني. ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
يوتيوب يضيف خدمة "ماسنجر" إلى برنامجه على الهواتف
أطلق موقع يوتيوب المتخصص بنشر الفيديوهات نسخة تجريبية مصممة للهواتف الذكية تمكن المستخدمين من تحميل الفيديوهات والتواصل فيما بينهم عن طريق الرسائل القصيرة. وذكر ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
شاهد .. ألعاب نارية بنكهة روسية في حفل تنصيب ترامب
لم تكتف روسيا بقرصنة الانتخابات الأمريكية والتأثير فيها، بل عمدت كذلك إلى قرصنة “الألعاب النارية” خلال حفل تنصيب الرئيس 45 للولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
«تحيا مصر» يطلق حملة لعلاج السرطان مجانا
أكد الدكتور شرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة “فاركو للأدوية” تبني صندوق “تحيا مصر” لحملة مشتركة لعلاج السرطان على مستوى الجمهورية بعد اكتشاف علاج مصري للمرض. وقال ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT
-
الرنين المغناطيسي أحدث تطور في طرق تشخيص سرطان البروستاتا بدقة
توصل باحثون بريطانيون إلى أسلوب جديد لتشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا قد يشكل تقدما كبيرا يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح سنويا. وتشير الدراسة إلى أن الرجال الذين يشك ...Sat, 21 Jan 2017 14:42:28 GMT