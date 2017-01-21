الدعوة إلى”شراء الأميركي وتوظيف الأميركي” كانت واحدة من أكبر شعارات الرئيس دونالد ترامب التي نالت هتافا من مؤيدين يشاهدون خطاب تنصيبه يوم الجمعة.

بيد أنها كانت لحظة مليئة بالسخرية، فالكثير من هؤلاء المؤيدين كانوا يرتدون قبعات بيسبول حمراء كتب عليها شعار ترامب “لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى” مصنوعة في الصين وفيتنام وبنغلادش.

وشعر بعض هؤلاء بالرعب عندما اكتشفوا أن قبعاتهم التي كتب عليها شعار ترامب مصنوعة في الخارج.

وتوقف روب ووكر (44 عاما) الذي قاد سيارته من واشنطن إلى جورجيا مع زوجته أباي (36 عاما) في موقف للشاحنات على الطريق لشراء قبعات “لنجعل أمريكا عظمى مرة أخرى”.

وقالت أباي وهي تقلب القبعة للتحقق منها “يا إلهي آمل أن لا تكون صنعت في الصين”. ونظرت إلى الرقعة الملصقة بالقبعة وقالت: “الصين! لا تخبر أحدا”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقبعات ترامب متاحة للشراء على الموقع الرسمي لحملة ترامب صنعت بالولايات المتحدة وتكلف المشتري ما بين 25 و 30 دولار وفقا للرقعة الملصقة داخل تلك القبعات.

ولكن هذه القبعات أغلى من نسخ أخرى ثمنها 20 دولارا بيعت بشوارع واشنطن، الجمعة.

وسافرت جوشوا روخاس (25 عاما) وأليسا يونغ (28 عاما) من تكساس لمشاهدة مراسم التنصيب. وكانت يونغ ترتدي قبعة “لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى”، ذات لون وردي.

وقالت: “لا أعرف المكان الذي صنعت فيه حقيقة. دعني أتحقق”. وخلعت القبعة للتحقق من الرقعة. وصرخت “لا إنها صنعت في فيتنام”.

وقد تحدث ترامب أثناء خطاب تنصيبه بلهجة نارية.

وقال “من هذه اللحظة، ستكون أميركا أولا. سنتبع قاعدتين بسيطتين: اشتري الأميركي ووظف الأميركي”.