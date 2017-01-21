 Moheet on google
السبت 21 يناير 2017 04:03 مساءً
روابط سريعة
"قبعات ترامب".. أولى صدمات الرئيس الجديد
88788601

"قبعات ترامب".. أولى صدمات الرئيس الجديد

السبت، 21 يناير 2017 04:13 م
وكالات

الدعوة إلى”شراء الأميركي وتوظيف الأميركي” كانت واحدة من أكبر شعارات الرئيس دونالد ترامب التي نالت هتافا من مؤيدين يشاهدون خطاب تنصيبه يوم الجمعة.
بيد أنها كانت لحظة مليئة بالسخرية، فالكثير من هؤلاء المؤيدين كانوا يرتدون قبعات بيسبول حمراء كتب عليها شعار ترامب “لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى” مصنوعة في الصين وفيتنام وبنغلادش.

وشعر بعض هؤلاء بالرعب عندما اكتشفوا أن قبعاتهم التي كتب عليها شعار ترامب مصنوعة في الخارج.

وتوقف روب ووكر (44 عاما) الذي قاد سيارته من واشنطن إلى جورجيا مع زوجته أباي (36 عاما) في موقف للشاحنات على الطريق لشراء قبعات “لنجعل أمريكا عظمى مرة أخرى”.

وقالت أباي وهي تقلب القبعة للتحقق منها “يا إلهي آمل أن لا تكون صنعت في الصين”. ونظرت إلى الرقعة الملصقة بالقبعة وقالت: “الصين! لا تخبر أحدا”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقبعات ترامب متاحة للشراء على الموقع الرسمي لحملة ترامب صنعت بالولايات المتحدة وتكلف المشتري ما بين 25 و 30 دولار وفقا للرقعة الملصقة داخل تلك القبعات.

ولكن هذه القبعات أغلى من نسخ أخرى ثمنها 20 دولارا بيعت بشوارع واشنطن، الجمعة.

وسافرت جوشوا روخاس (25 عاما) وأليسا يونغ (28 عاما) من تكساس لمشاهدة مراسم التنصيب. وكانت يونغ ترتدي قبعة “لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى”، ذات لون وردي.

وقالت: “لا أعرف المكان الذي صنعت فيه حقيقة. دعني أتحقق”. وخلعت القبعة للتحقق من الرقعة. وصرخت “لا إنها صنعت في فيتنام”.

وقد تحدث ترامب أثناء خطاب تنصيبه بلهجة نارية.

وقال “من هذه اللحظة، ستكون أميركا أولا. سنتبع قاعدتين بسيطتين: اشتري الأميركي ووظف الأميركي”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3